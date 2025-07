Staatsschutz ermittelt: 20-Jährige durch „Wasserbombe“ verletzt

Die Frau musste nach der unfreiwilligen Erfrischung in ein Krankenhaus. Bei der Tätersuche hofft die Kripo auf Zeugenhinweise.

Chemnitz.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen mit Wasser gefüllten Luftballon vom Dach eines Parkhauses an der Rathausstraße geworfen. Die „Wasserbombe“ traf eine 20-Jährige, die gerade auf Höhe einer Tchibo-Filiale an der Zentralhaltestelle unterwegs war. Die Inderin wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.