Das neue Logo der Stadt Chemnitz.
Das neue Logo der Stadt Chemnitz. Bild: Stadt Chemnitz
Oben das neue, unten das alte Logo im Vergleich.
Oben das neue, unten das alte Logo im Vergleich. Bild: Screenshot Stadt Chemnitz
Logo der Stadt Leipzig.
Logo der Stadt Leipzig. Bild: Stadt Leipzig
Chemnitz
Stadt Chemnitz stellt neues Logo vor
Redakteur
Von Christian Mathea
Der bisherige Slogan „Kulturhauptstadt Europas 2025“ soll nicht mehr in der Wort-Bild-Marke verwendet werden. In Zukunft heißt es nur noch „Stadt Chemnitz“. Die Überarbeitung war deutlich billiger als in Leipzig.

Oberbürgermeister Sven Schulze hat auf dem Neujahrsempfang am Dienstagabend die überarbeitete Wort-Bild-Marke der Stadt vorgestellt. „Die Stadt Chemnitz verzichtet künftig bewusst auf einen Slogan oder Claim und tritt mit ihrem Namen selbstbewusst ohne Zusatz auf“, heißt es in einer Pressemitteilung.
