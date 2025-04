Stadt lässt Verkehr an Kreuzungen in Chemnitz zählen

Am Dienstag und Donnerstag werden mithilfe von Videokameras die Durchfahrten von Autos erfasst.

Das Rathaus lässt in dieser Woche an zwei Tagen den Verkehr zählen. Nach Angaben der Stadtverwaltung finden die Zählungen am Dienstag (8. April) und Donnerstag (10. April) statt. Am Dienstag sind Kreuzungen im Zentrum betroffen, darunter der Falkeplatz sowie mehrere Kreuzungen an der Brückenstraße. Am Donnerstag erfolgen die Zählungen...