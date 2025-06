Stadtinfos per WhatsApp direkt aufs Handy: Burgstädt will Kanal an den Start bringen

Einmal pro Woche erscheint der Burgstädter Anzeiger. Um mehr Bürger und Bürgerinnen zu erreichen, soll bald ein neues Angebot starten.

Was ist in Burgstädt los, welche Entscheidungen hat der Stadtrat getroffen, was kann in den Sommerferien unternommen werden? Der Burgstädter Anzeiger, das klassische Amtsblatt der Kommune, erscheint wöchentlich und will genau darüber informieren. An verschiedenen Punkten der Stadt liegen die Hefte aus und können mitgenommen werden. So lief...