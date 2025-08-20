Stahl-Riese an der B 174 in Chemnitz verschwunden: Wo ist er hin?

Chemnitz
Die Anlage am Ortseingang war bereits zu DDR-Zeiten errichtet worden – als Gruß zum Pioniertreffen 1988. Droht jetzt auch einer zweiten am Harthauer Berg das Aus?
Wer aus Richtung Erzgebirge nach Chemnitz fährt, der wurde an der B 174 jahrzehntelang draußen in Adelsberg von einer stattlichen Stahlkonstruktion empfangen. Drei hohe Fahnenmasten, im Kreis gruppiert, verbunden durch einen Schriftzug „Chemnitz“ samt Stadtwappen. Hin und wieder waren sogar Fahnen aufgezogen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.