  • Stahl-Riese an der B 174 in Chemnitz verschwunden: Wo ist er hin?

Von zwei Anlagen dieser Art ist in Chemnitz nur noch diese am Harthauer Berg erhalten.
Von zwei Anlagen dieser Art ist in Chemnitz nur noch diese am Harthauer Berg erhalten.
Von zwei Anlagen dieser Art ist in Chemnitz nur noch diese am Harthauer Berg erhalten.
Von zwei Anlagen dieser Art ist in Chemnitz nur noch diese am Harthauer Berg erhalten.
Chemnitz
Stahl-Riese an der B 174 in Chemnitz verschwunden: Wo ist er hin?
Von Michael Müller
Die Anlage am Ortseingang war bereits zu DDR-Zeiten errichtet worden – als Gruß zum Pioniertreffen 1988. Droht jetzt auch einer zweiten am Harthauer Berg das Aus?

Wer aus Richtung Erzgebirge nach Chemnitz fährt, der wurde an der B 174 jahrzehntelang draußen in Adelsberg von einer stattlichen Stahlkonstruktion empfangen. Drei hohe Fahnenmasten, im Kreis gruppiert, verbunden durch einen Schriftzug „Chemnitz“ samt Stadtwappen. Hin und wieder waren sogar Fahnen aufgezogen.
