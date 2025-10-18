Standesamt in Hartmannsdorf droht Überlastung

Chemnitz Umland
Der Gemeinderat hat zusätzlichen Personalbedarf festgestellt und reagiert. So soll verhindert werden, dass wichtige Dienstleistungen eingeschränkt werden. Das betrifft nicht nur Eheschließungen.
Um eine drohende Misere zu verhindern, will die Gemeinde Hartmannsdorf ihr Personal im Standesamt aufstocken. Eine ehemalige Mitarbeiterin, die vor knapp vier Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, soll von Dezember bis Juli einspringen. Sabrina Winkler, die für das Amt verantwortlich ist, fällt im Zeitraum aus.
