Star-Designer Thomas Rath moderiert Modenschau in Chemnitz

Nächste Woche werden Europas junge Design-Talente bei einer zweitägigen Modemesse auf der Bühne im Gründerzentrum Fabrik stehen.

Bei der Modemesse „FashionTEX“ präsentieren am 6. und 7. November europäische Hochschulen und Unternehmen Trends der Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gründerzentrum „fabrik Chemnitz“ an der Zwickauer Straße. Besucher können sehen, wie durch virtuelle Prototypen Ressourcen gespart werden, intelligente Materialien Kleidung...