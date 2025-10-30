Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Star-Designer Thomas Rath moderiert Modenschau in Chemnitz

Thomas Rath, hier bei den diesjährigen Düsseldorfer Duftstars, dürfte vielen Menschen als Juror von „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt sein.
Thomas Rath, hier bei den diesjährigen Düsseldorfer Duftstars, dürfte vielen Menschen als Juror von „Germany's Next Topmodel" bekannt sein. Bild: Imago/Panama Pictures
Thomas Rath, hier bei den diesjährigen Düsseldorfer Duftstars, dürfte vielen Menschen als Juror von „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt sein.
Thomas Rath, hier bei den diesjährigen Düsseldorfer Duftstars, dürfte vielen Menschen als Juror von „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt sein. Bild: Imago/Panama Pictures
Chemnitz
Star-Designer Thomas Rath moderiert Modenschau in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Nächste Woche werden Europas junge Design-Talente bei einer zweitägigen Modemesse auf der Bühne im Gründerzentrum Fabrik stehen.

Bei der Modemesse „FashionTEX“ präsentieren am 6. und 7. November europäische Hochschulen und Unternehmen Trends der Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gründerzentrum „fabrik Chemnitz“ an der Zwickauer Straße. Besucher können sehen, wie durch virtuelle Prototypen Ressourcen gespart werden, intelligente Materialien Kleidung...
28.10.2025
1 min.
Kunsthandwerk und Design beim Werkkunstmarkt im Wasserschloß Klaffenbach
Hochwertige Kreationen und eine Sonderschau junger Designer aus der Region gibt es am 1. und 2. November im historischen Ambiente.
Galina Pönitz
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
22.10.2025
2 min.
Chemnitzer Verpackungsprofi bekommt Mittelstandspreis
Hans Ulrich Richter vor der Firmenzentrale „Richter & Heß“. Neben einer neuen Skulptur der Göttin Athene des Chemnitzer Künstlers Klaus Süß.
Hans Ulrich Richter hat in 35 Jahren einen Verpackungsbetrieb mit 150 Beschäftigten aufgebaut. In vielen Bereichen ist seine Firma Vorreiter. Dafür bekam der Gründer einen Preis für sein Lebenswerk.
Christian Mathea
10:30 Uhr
3 min.
Halloween-Bilanz: Feuerwerk und nagelgespickte Schokolade
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert.
Als Gruselgestalten verkleidet zogen Menschen durch die Straßen und feierten bis zum Morgen. Auch die Polizei war im Einsatz. Eine erste Bilanz.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel