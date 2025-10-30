Star-Designer Thomas Rath moderiert Modenschau in Chemnitz

Chemnitz
Nächste Woche werden Europas junge Design-Talente bei einer zweitägigen Modemesse auf der Bühne im Gründerzentrum Fabrik stehen.
Bei der Modemesse „FashionTEX“ präsentieren am 6. und 7. November europäische Hochschulen und Unternehmen Trends der Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gründerzentrum „fabrik Chemnitz“ an der Zwickauer Straße. Besucher können sehen, wie durch virtuelle Prototypen Ressourcen gespart werden, intelligente Materialien Kleidung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.