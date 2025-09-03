Steigerlied am Chemnitzer Stadtrand: Ebersdorf ist nun Teil der Sächsischen Kohlenstraße

Chemnitz
Was der Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf mit dem Bergbau und speziell der Steinkohle zu tun hat, wird nun auf einer großen Informationstafel am Gasthof Brettmühle erklärt.
Es klingt ungewöhnlich, aber tatsächlich wurde im über 700 Jahre alten Ort viele Jahre lang nach Steinkohle gesucht und teilweise intensiver Bergbau betrieben. Um diese Geschichte zu konservieren, wurde vom Heimat- und Schulförderverein „Unser Ebersdorf“ in Kooperation mit dem Fachbeirat Sächsische Kohlenstraße eine stattliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.