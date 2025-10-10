Steinwurf auf AfD-Büro in Chemnitz

Das Parteibüro war schon am Wochenende beschmiert worden. Nun kam eine Beschädigung der Schaufensterscheibe hinzu. Die Polizei ermittelt.

Das AfD-Büro an der Theaterstraße in Chemnitz ist erneut zum Ziel eines Angriffs geworden. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte eine Schaufensterscheibe des Büros zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag offenbar mit einem Stein beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 2000 Euro. Am Wochenende sei schon das Schaufenster...