Stilles Lesen, laute Begeisterung: Der erste Silent Book Club in Chemnitz füllt die Kulturkneipe „Kaffeesatz“

In Chemnitz traf sich erstmals der Silent Book Club, ein weltweites Lesekonzept, bei dem in Stille gelesen wird. Rund 30 Bücherfreunde kamen in der Kulturkneipe „Kaffeesatz“ zusammen.

Rund 30 Menschen sitzen mit Büchern in der Hand da, manche haben E-Books oder Strickzeug dabei, niemand spricht. Nur das Rascheln von Seiten und das Klirren von Kaffeetassen sind zu hören. Was ungewöhnlich klingt, ist Teil des Silent Book Club, einem weltweiten Phänomen, das es seit Sonntag auch in Chemnitz gibt. In mehr als 2000 Städten rund...