Jugendtreff im Erzgebirge: Auf spannenden Wettstreit folgt stiller Genuss

In die „Erreichbar“ in Thum zieht am Sonntag Ruhe ein. Das liegt an einem besonderen Club. Erst jüngst flogen in der einstigen Schwimmbadgaststätte noch die Pfeile.

In den Jugendtreff „Erreichbar" in Thum ist nach einigen Problemen im vergangenen Jahr wieder Leben eingekehrt. Unter den verschiedenen Angeboten für junge Leute findet sich für den kommenden Sonntag allerdings eine Veranstaltung, die eher für Ruhe in der früheren Schwimmbadgaststätte sorgen dürfte.