Stinke-Attacke in Chemnitz: Offenbar gezielter Anschlag auf Auto

Chemnitz
Übler Geruch wehte am Montagmorgen durch ein Wohngebiet im Stadtteil Kappel. Die Quelle: ein Fahrzeug am Straßenrand.
Im Chemnitzer Musikerviertel im Stadtteil Kappel haben die Anwohner einen unschönen Start in die neue Woche erlebt. An der Lorenzstraße/Ecke Richard-Wagner-Straße breitete sich am Montagmorgen extremer Gestank aus. Er kam aus einem am Straßenrand geparkten Toyota, dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Im Innenraum des Fahrzeuges sei von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.