Chemnitz Umland 19.05.2025

Straßenbau in der Warteschleife: Was die Verzögerungen in Köthensdorf bedeuten

Die Einwohner von Köthensdorf-Reitzenhain warten sehnsüchtig auf den Ausbau der Hauptstraße. Neue Pläne liegen aus, aber wann beginnen die Bauarbeiten? Kein Fußweg, die Straße gleicht einer Holperpiste: Seit Jahren kämpfen die Einwohner des Tauraer Ortsteils Köthensdorf-Reitzenhain für den Ausbau der Ortsdurchfahrt. Zur Ortschaftsratssitzung am Montag steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Eigentlich ist für diese Kreisstraße der Landkreis Mittelsachsen zuständig. Die Kreisbehörde...