Streik: Kräftemessen zwischen Gewerkschaft und DRK-Krankenhaus Rabenstein

Das Chemnitzer Krankenhaus wurde zum ersten Mal bestreikt. Am Freitag geht es im Tarifkonflikt zwischen DRK Sachsen und Verdi in die nächste Verhandlungsrunde. Für die Mitarbeitenden in Rabenstein stehe viel auf dem Spiel, sagt die Gewerkschaft.

Auf den Plakaten stehen Sätze wie: „Nicht der Streik gefährdet die Patienten, sondern der Normalzustand". Am DRK-Krankenhaus Rabenstein wurde am Donnerstag gestreikt. Den ganzen Tag. Laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff ist es das erste Mal, dass das Krankenhaus bestreikt wird.