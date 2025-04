Streit auf Chemnitzer Jahrmarkt eskaliert

Auf dem Hartmannplatz kam es zu einem Zwischenfall mit mehreren Verletzten. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Am Richard-Hartmann-Platz hat sich am Dienstag eine körperliche Auseinandersetzung ereignet. Drei syrische Besucher im Alter von 16, 27 und 57 Jahren gerieten auf dem Festplatzgelände aus bislang unbekannten Gründen in einen Konflikt mit einer Gruppe Jugendlicher, der eskalierte. Dabei wurden die drei Männer leicht verletzt. Laut Polizei...