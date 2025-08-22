Streit um Chemnitzer Hochwasserschutz: „Ein ernstes Problem“

Chemnitz
Ende 2023 entging die Chemnitzer Innenstadt nur knapp einer Überflutung. Nach Ansicht von Experten kein Anlass für eine Neubewertung der Situation an der Würschnitz. Was sagt das Rathaus dazu?
Im Streit um einen besseren Hochwasserschutz an einem der beiden Zuflüsse der Chemnitz bleiben die Fronten vorerst verhärtet. Aus Sicht des zuständigen Landesministeriums für Umwelt und Landwirtschaft ergeben sich auch aus dem Hochwasser im Dezember 2023 keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse für das Errichten eines...
