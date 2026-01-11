MENÜ
  Streit um Miete für geschlossenen Bürgerservice in Chemnitz: BSW fordert Aufklärung

Bis vor kurzem konnten an der Sachsen-Allee in Chemnitz Behördengänge erledigt werden.
Bis vor kurzem konnten an der Sachsen-Allee in Chemnitz Behördengänge erledigt werden. Bild: Andreas Seidel/A.
Bis vor kurzem konnten an der Sachsen-Allee in Chemnitz Behördengänge erledigt werden.
Bis vor kurzem konnten an der Sachsen-Allee in Chemnitz Behördengänge erledigt werden. Bild: Andreas Seidel/A.
Chemnitz
Streit um Miete für geschlossenen Bürgerservice in Chemnitz: BSW fordert Aufklärung
Von Michael Müller
Die drittstärkste Kraft im Stadtrat zeigt sich verärgert. Und fragt sich, ob das Rathaus angesichts des noch bis 2030 laufenden Mietvertrags wirklich Geld spart.

In Chemnitz sorgen Mietzahlungen des Rathauses für eine im Dezember geschlossene Außenstelle der Stadtverwaltung an der Sachsen-Allee für Diskussionen. „Wir sind darüber verärgert, dass die Zahlungen noch fünf Jahre weiterlaufen“, erklärte die Stadtratsfraktion des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). „Wir fordern Aufklärung.“
Mehr Artikel