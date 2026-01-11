Streit um Miete für geschlossenen Bürgerservice in Chemnitz: BSW fordert Aufklärung

Chemnitz
Die drittstärkste Kraft im Stadtrat zeigt sich verärgert. Und fragt sich, ob das Rathaus angesichts des noch bis 2030 laufenden Mietvertrags wirklich Geld spart.
In Chemnitz sorgen Mietzahlungen des Rathauses für eine im Dezember geschlossene Außenstelle der Stadtverwaltung an der Sachsen-Allee für Diskussionen. „Wir sind darüber verärgert, dass die Zahlungen noch fünf Jahre weiterlaufen“, erklärte die Stadtratsfraktion des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). „Wir fordern Aufklärung.“
