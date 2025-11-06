Streit unter Frauen in Chemnitz eskaliert – Polizei schreitet ein

Eine 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und bestohlen.

Chemnitz.

Die Chemnitzer Polizei musste am Mittwochabend gegen 19 Uhr einen Streit zwischen mehreren Frauen an der Richard-Möbius-Straße schlichten. Bei der Auseinandersetzung hatte sich eine 20-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Die vier Angreiferinnen flüchteten zunächst in Richtung Stadthallenpark. Polizisten konnten dort drei Frauen im Alter von 21 bis 24 Jahren stellen. Eine 14-jährige Jugendliche, die der verletzten 20-Jährigen ihre Handtasche mit Bargeld und Dokumenten weggenommen haben soll, konnte bislang nicht von den Beamten gefunden werden. Gegen die vier tatverdächtigen Frauen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. (cma)