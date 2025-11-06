Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Streit unter Frauen in Chemnitz eskaliert – Polizei schreitet ein

Die Polizei musste einen Streit zwischen Frauen schlichten.
Die Polizei musste einen Streit zwischen Frauen schlichten. Bild: Symbolbild: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei musste einen Streit zwischen Frauen schlichten.
Die Polizei musste einen Streit zwischen Frauen schlichten. Bild: Symbolbild: Carsten Rehder/dpa
Chemnitz
Streit unter Frauen in Chemnitz eskaliert – Polizei schreitet ein
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und bestohlen.

Chemnitz.

Die Chemnitzer Polizei musste am Mittwochabend gegen 19 Uhr einen Streit zwischen mehreren Frauen an der Richard-Möbius-Straße schlichten. Bei der Auseinandersetzung hatte sich eine 20-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Die vier Angreiferinnen flüchteten zunächst in Richtung Stadthallenpark. Polizisten konnten dort drei Frauen im Alter von 21 bis 24 Jahren stellen. Eine 14-jährige Jugendliche, die der verletzten 20-Jährigen ihre Handtasche mit Bargeld und Dokumenten weggenommen haben soll, konnte bislang nicht von den Beamten gefunden werden. Gegen die vier tatverdächtigen Frauen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
28.10.2025
1 min.
Zentralhaltestelle: Mann in Chemnitzer City krankenhausreif geschlagen
Ein 34-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht.
Die Täter sind flüchtig. Sie sollen einen 34-Jährigen geschlagen und getreten haben.
Denise Märkisch
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
28.10.2025
3 min.
Mann bremst Polizei in Chemnitz mit Lastenfahrrad aus
Ein Lastenrad kann zum Verkehrshindernis werden. Ein Mann wurde dafür angeklagt.
Im Stadthallenpark soll der 38-Jährige mit seinem Gefährt zweimal vor der Polizei aufgetaucht sein. Dann reichte es den Beamten. Vor Gericht reichte es aber nicht für ein Urteil.
Christian Mathea
Mehr Artikel