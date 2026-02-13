MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Strompreis in Chemnitz sinkt deutlich – doch wie viel sparen Haushalte ab März wirklich?

Nach der Energiekrise vor einigen Jahren sind die Preise für den Energieverbrauch wieder deutlich zurückgegangen. Doch Haushalte profitieren davon nur eingeschränkt.
Nach der Energiekrise vor einigen Jahren sind die Preise für den Energieverbrauch wieder deutlich zurückgegangen. Doch Haushalte profitieren davon nur eingeschränkt. Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa/Archiv
Neue Strompreise ab März: Wer übers Jahr viel Strom verbraucht, spart mehr.
Neue Strompreise ab März: Wer übers Jahr viel Strom verbraucht, spart mehr. Bild: Tilo Steiner
Der Sitz des Energieversorgers Eins am Chemnitzer Johannisplatz.
Der Sitz des Energieversorgers Eins am Chemnitzer Johannisplatz. Bild: Andreas Seidel
Alternativen zur Grundversorgung sind vielen Haushalten unbekannt, ergab eine aktuelle Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.
Alternativen zur Grundversorgung sind vielen Haushalten unbekannt, ergab eine aktuelle Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Nach der Energiekrise vor einigen Jahren sind die Preise für den Energieverbrauch wieder deutlich zurückgegangen. Doch Haushalte profitieren davon nur eingeschränkt.
Nach der Energiekrise vor einigen Jahren sind die Preise für den Energieverbrauch wieder deutlich zurückgegangen. Doch Haushalte profitieren davon nur eingeschränkt. Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa/Archiv
Neue Strompreise ab März: Wer übers Jahr viel Strom verbraucht, spart mehr.
Neue Strompreise ab März: Wer übers Jahr viel Strom verbraucht, spart mehr. Bild: Tilo Steiner
Der Sitz des Energieversorgers Eins am Chemnitzer Johannisplatz.
Der Sitz des Energieversorgers Eins am Chemnitzer Johannisplatz. Bild: Andreas Seidel
Alternativen zur Grundversorgung sind vielen Haushalten unbekannt, ergab eine aktuelle Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.
Alternativen zur Grundversorgung sind vielen Haushalten unbekannt, ergab eine aktuelle Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Chemnitz
Strompreis in Chemnitz sinkt deutlich – doch wie viel sparen Haushalte ab März wirklich?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunden des Versorgers Eins Energie zahlen bald rund 20 Prozent weniger für die Kilowattstunde Strom. Doch die tatsächliche Ersparnis fällt in vielen Fällen weit geringer aus. Kein Einzelfall, aber Verbraucherschützer haben einen Rat.

Gute Nachrichten für die Chemnitzer Kunden des Energieversorgers Eins. Ab März wird die Kilowattstunde Strom deutlich preiswerter. Im Basistarif etwa, der sogenannten Grundversorgung („einsstrom basis“), kostet sie aktuell noch etwa 40 Cent. Demnächst werden es nur noch knapp 32 Cent sein – 20 Prozent weniger. Ähnliches gilt für andere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
13.11.2025
2 min.
Plauener Stadtwerke Strom senken zum 1. Januar 2026 ihre Strompreise
Wer Kunde der Plauener Stadtwerke Strom ist, kann sich im neuen Jahr über meist sinkende Strompreise freuen.
Die Kilowattstunde wird sowohl in der Grundversorgung als auch in den Sondertarifen billiger. Allerdings steigt für alle der Grundpreis. Was bedeutet das finanziell?
Bernd Jubelt
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
30.01.2026
5 min.
Grundversorgung in Mittel- und Südwestsachsen: Wie stark sinken Ihre Stromkosten?
Viele Grundversorger verlangen weniger für die gesetzlich garantierte Belieferung. Vier Beispiele aus der Region, wie Haushalte mit unterschiedlichen Verbräuchen profitieren – und weitere Spartipps.
Andreas Rentsch
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
Mehr Artikel