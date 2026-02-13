Strompreis in Chemnitz sinkt deutlich – doch wie viel sparen Haushalte ab März wirklich?

Kunden des Versorgers Eins Energie zahlen bald rund 20 Prozent weniger für die Kilowattstunde Strom. Doch die tatsächliche Ersparnis fällt in vielen Fällen weit geringer aus. Kein Einzelfall, aber Verbraucherschützer haben einen Rat.

Gute Nachrichten für die Chemnitzer Kunden des Energieversorgers Eins. Ab März wird die Kilowattstunde Strom deutlich preiswerter. Im Basistarif etwa, der sogenannten Grundversorgung („einsstrom basis"), kostet sie aktuell noch etwa 40 Cent. Demnächst werden es nur noch knapp 32 Cent sein – 20 Prozent weniger. Ähnliches gilt für andere...