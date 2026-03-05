MENÜ
  • Chemnitz
  • Stück über Kindertransporte im Chemnitzer Figurentheater zu sehen

Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Chemnitz
Stück über Kindertransporte im Chemnitzer Figurentheater zu sehen
Von Galina Pönitz
Die Aufführung am 5. März widmet sich dem Schicksal tausender Kinder und Jugendlicher in der NS-Zeit.

Chemnitz.

Mit den sogenannten Kindertransporten wurden vor allem jüdische Kinder und Jugendliche aus Chemnitz und Deutschland ins (zunächst) sichere Ausland gebracht. Die ersten Züge fuhren Ende November 1938 von Berlin nach England, weitere Länder folgten dem Beispiel. Doch mit Beginn des Krieges 1939 kam die Rettungsaktion zum Erliegen. Bis dahin konnten etwa 10.000 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren unter strengen Regularien ohne ihre Eltern nach England ausreisen. Sie kamen allein in ein fremdes Land, dessen Sprache und Alltagsleben sie nicht kannten, und begannen dort ein neues Leben. Zurück blieben zerrissene Familien, die größtenteils nie wieder zusammenfinden sollten. Die Inszenierung, die am 5. März um 20 Uhr im Figurentheater im Spinnbau zu sehen ist, nähert sich der NS-Zeit und dem System der Kindertransporte aus historisch-biografischer Perspektive und erzählt mit dokumentarischen und fiktionalen Ansätzen aus der Sicht von drei Kindern und ihren Familien. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 15,20 Euro. (gp) Foto: Hasser Hashemi/Theater Chemnitz

