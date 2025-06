Sushi meets Erzgebirge: Was Japanerinnen in einer Neukirchener Küche machen

Im „Netzwerk“ in Neukirchen hat die Japanerin Akiko Takahashi versucht, die japanische mit der deutschen Küche zu kombinieren. Das Ergebnis kann am Wochenende probiert werden.

Veganes Sushi mit regionalen Zutaten, japanischer Shisho-Sirup für Limonade und eine japanische Würzmischung inspiriert von Chemnitz hat die Japanerin Akiko Takahashi in dieser Woche im „Netzwerk“ Neukirchen hergestellt. Takahashi ist im Rahmen des Makers-United-Festival, das am Wochenende in der Stadthalle Chemnitz stattfindet, nach...