Regionale Nachrichten und News
  • Täter schlagen auf Baustelle in Niederfrohna zu: Selbst Bohrmaschine vor Dieben nicht sicher

Baustelle wird von Dieben aufgesucht.
Baustelle wird von Dieben aufgesucht. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling - st
Baustelle wird von Dieben aufgesucht.
Baustelle wird von Dieben aufgesucht. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling - st
Chemnitz Umland
Täter schlagen auf Baustelle in Niederfrohna zu: Selbst Bohrmaschine vor Dieben nicht sicher
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Polizei ermittelt derzeit in einem Diebstahlsfall. Noch tappen sie im Dunkeln.

Der Zeitpunkt der Tat ist nicht ganz klar. Irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag muss es geschehen sein. Unbekannte gehen in ein Mehrfamilienhaus in Niederfrohna, das gerade umgebaut wird. Sie nehmen mehrere Baumaschinen mit, darunter Bohrmaschinen und Sägen. Der Stehlschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt....
