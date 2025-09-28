Täter schlagen auf Baustelle in Niederfrohna zu: Selbst Bohrmaschine vor Dieben nicht sicher

Chemnitz Umland
Die Polizei ermittelt derzeit in einem Diebstahlsfall. Noch tappen sie im Dunkeln.
Der Zeitpunkt der Tat ist nicht ganz klar. Irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag muss es geschehen sein. Unbekannte gehen in ein Mehrfamilienhaus in Niederfrohna, das gerade umgebaut wird. Sie nehmen mehrere Baumaschinen mit, darunter Bohrmaschinen und Sägen. Der Stehlschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.