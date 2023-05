Tag der Befreiung: Russische Kriegspropaganda bei Gedenken in Chemnitz

Im Beisein des russischen Vizekonsuls ist am Montagnachmittag in Chemnitz an die Opfer des Kampfes gegen den Faschismus erinnert worden. Anlass war der sogenannte Tag der Befreiung: Am 8. Mai 1945 hatte Hitlers Wehrmacht bedingungslos kapituliert, damit endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Auf dem Soldatenfriedhof am Richterweg kamen etwa 70...