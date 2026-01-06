Tagsüber Erzgebirgskrimi, abends große Bühne: Teresa Weißbach spielt Rolle an Chemnitzer Oper

Teresa Weißbach ist in Stollberg aufgewachsen und regelmäßig im TV, vor allem im Erzgebirgskrimi, zu sehen. Die Botschafterin des Erzgebirges hat ihre neue Rolle einem mutigen Moment zu verdanken.

Liebe, Betrug, Intrigen und starke Frauen: Es klingt wie der neueste Stoff für eine Serie bei Netflix, ist aber die Zusammenfassung der Operette „Der Vogelhändler", die Schauspielerin Teresa Weißbach und der Chemnitzer Generalmusikdirektor Benjamin Reiners geben. „Ein Ohrwurm jagt darin den nächsten", setzt Reiners nach. Dabei ist die...