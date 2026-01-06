MENÜ
Für ihr neues Projekt wird Teresa Weißbach ab Mai im Opernhaus proben.
Neues Arbeitsteam: Schauspielerin Teresa Weißbach und der Chemnitzer Generalmusikdirektor Benjamin Reiners arbeiten für die Operette „Der Vogelhändler“ zusammen. Beim Treffen mit der „Freien Presse“ bieten sie sich das Du an.
Bei der Europäischen Kulturpreisgala im Mai 2025 hielt Teresa Weißbach eine Laudatio. Danach fragte sie den Intendanten Christoph Dittrich nach einer Zusammenarbeit.
Chemnitz
Tagsüber Erzgebirgskrimi, abends große Bühne: Teresa Weißbach spielt Rolle an Chemnitzer Oper
Von Jana Peters
Teresa Weißbach ist in Stollberg aufgewachsen und regelmäßig im TV, vor allem im Erzgebirgskrimi, zu sehen. Die Botschafterin des Erzgebirges hat ihre neue Rolle einem mutigen Moment zu verdanken.

Liebe, Betrug, Intrigen und starke Frauen: Es klingt wie der neueste Stoff für eine Serie bei Netflix, ist aber die Zusammenfassung der Operette „Der Vogelhändler“, die Schauspielerin Teresa Weißbach und der Chemnitzer Generalmusikdirektor Benjamin Reiners geben. „Ein Ohrwurm jagt darin den nächsten“, setzt Reiners nach. Dabei ist die...
