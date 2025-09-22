Tanz und verrückter Fummel: So soll der neue „Ball de Couture“ in Chemnitz werden

Chemnitz
Der „Ball de Couture“ soll Gästen die Möglichkeit bieten, sich so richtig in Schale zu werfen, ohne starre Regeln. Von Brautkleid bis ganz kurz ist alles drin.
Couture. Auch wer kein Französisch kann, verbindet mit diesem Wort feine Mode. Tatsächlich bedeutet es erst einmal Handwerk. Schneiderhandwerk. Genau da setzt der neue Ball, den Thomas Waldheim und Tilo Kühl-Schimmel in der Eventhalle „Kraftverkehr“ etablieren möchten, an. Tanzen und Feiern sollen am 11. Oktober mit dem Thema Mode und der...
