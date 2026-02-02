MENÜ
  • Wochenlanges Training für viereinhalb Minuten: Chemnitzer Debütanten bereiten sich auf Showmoment vor

Thilo Kühl-Schimmel gibt den Debütanten Antonia Seifert und Jakob Krause letzte Tipps zur Haltung.
Thilo Kühl-Schimmel gibt den Debütanten Antonia Seifert und Jakob Krause letzte Tipps zur Haltung. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Wochenlanges Training für viereinhalb Minuten: Chemnitzer Debütanten bereiten sich auf Showmoment vor
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

24 Debütanten-Paare eröffnen am Samstag den 22. Chemnitzer Opernball. Unter ihnen sind zwei Oederaner, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Proben gegangen sind.

Jakob Krause und Antonia Seifert haben am Samstag einen wichtigen Termin – auf den freuen sie sich schon, sind aber auch etwas aufgeregt. Die zwei werden als Debütanten den Chemnitzer Opernball eröffnen. Natürlich nicht allein, insgesamt gibt es 24 Paare. Trotzdem herrscht es eine gewisse Anspannung, wie beide erzählen. „Es ist ein kleiner...
