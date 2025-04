Tarifstreit am Klinikum Chemnitz: 3500 Beschäftigte wollen deutlich mehr Geld

Die Gewerkschaft Verdi geht mit einer Forderung von acht Prozent mehr Gehalt in die Verhandlungen mit der Geschäftsführung. Was verdienen Pflegekräfte an dem Krankenhaus aktuell?

Für tausende Angestellte mehr Lohn, für die Krankenkassen höhere Ausgaben – das könnte das Resultat der Tarifverhandlungen am Klinikum Chemnitz sein. Betroffen sind rund 3500 Angestellte, in der Mehrzahl Pflegerinnen und Pfleger. Mehrere Dutzend von ihnen beteiligten sich Donnerstag an einer Auftaktkundgebung.