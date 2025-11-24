Tatort Limbacher Teichgebiet: Warum Naturschützer inzwischen resignieren

Neben der Aussichtsplattform am Großen Teich, ist der Naturlehrpfad in den Fokus der Täter gerückt. Diese zu finden, ist schwer. Inzwischen werden nicht mehr alle Schäden sofort behoben – mit Absicht.

Angezündete Infotafeln, eine regelmäßig beschmierte Aussichtsplattform, abgerissene Aussichtsklappen und im Teich versenkte Mülleimer. Im Limbacher Teichgebiet kehrt keine Ruhe ein. Bereits seit Jahren hat man in dem Naturschutzgebiet regelmäßig mit Vandalismus zu kämpfen. Besonders beliebtes Ziel der Täter: die Vogelbeobachtungsplattform...