  • Tatort Limbacher Teichgebiet: Warum Naturschützer inzwischen resignieren

Der Naturlehrpfad sollte das Limbacher Teichgebiet erlebbar machen. Nun fällt er immer wieder Vandalismus zum Opfer. Kein neues Problem.
Graffiti an Holzhäusern und der Aussichtsplattform am Großen Teich gehören im Limbacher Teichgebiet inzwischen zum traurigen Alltag.
Der Naturlehrpfad sollte das Limbacher Teichgebiet erlebbar machen. Nun fällt er immer wieder Vandalismus zum Opfer. Kein neues Problem.
Graffiti an Holzhäusern und der Aussichtsplattform am Großen Teich gehören im Limbacher Teichgebiet inzwischen zum traurigen Alltag.
Chemnitz Umland
Tatort Limbacher Teichgebiet: Warum Naturschützer inzwischen resignieren
Von Julia Grunwald
Neben der Aussichtsplattform am Großen Teich, ist der Naturlehrpfad in den Fokus der Täter gerückt. Diese zu finden, ist schwer. Inzwischen werden nicht mehr alle Schäden sofort behoben – mit Absicht.

Angezündete Infotafeln, eine regelmäßig beschmierte Aussichtsplattform, abgerissene Aussichtsklappen und im Teich versenkte Mülleimer. Im Limbacher Teichgebiet kehrt keine Ruhe ein. Bereits seit Jahren hat man in dem Naturschutzgebiet regelmäßig mit Vandalismus zu kämpfen. Besonders beliebtes Ziel der Täter: die Vogelbeobachtungsplattform...
