Tatort Limbacher Teichgebiet: Warum Naturschützer inzwischen resignieren

Chemnitz Umland
Neben der Aussichtsplattform am Großen Teich, ist der Naturlehrpfad in den Fokus der Täter gerückt. Diese zu finden, ist schwer. Inzwischen werden nicht mehr alle Schäden sofort behoben – mit Absicht.
Angezündete Infotafeln, eine regelmäßig beschmierte Aussichtsplattform, abgerissene Aussichtsklappen und im Teich versenkte Mülleimer. Im Limbacher Teichgebiet kehrt keine Ruhe ein. Bereits seit Jahren hat man in dem Naturschutzgebiet regelmäßig mit Vandalismus zu kämpfen. Besonders beliebtes Ziel der Täter: die Vogelbeobachtungsplattform...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.