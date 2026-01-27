MENÜ
  • Taura will Solar-Energie als Stromquelle für Grundschule nutzen

Die Köthensdorf Grundschule soll Standort für eine Photovoltaikanlage werden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Köthensdorf Grundschule soll Standort für eine Photovoltaikanlage werden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Taura will Solar-Energie als Stromquelle für Grundschule nutzen
Von Uwe Rechtenbach
Mit einer Photovoltaikanlage will die Gemeinde Taura die Ausgaben für Strom eigener Gebäude und Einrichtungen senken. Das geplante Vorhaben muss bis Ende 2026 umgesetzt sein.

Die Gemeinde Taura will sich eine Photovoltaikanlage anschaffen. Die Hoffnung ist, damit Ausgaben für Strom zu senken, der in kommunalen Einrichtungen verbraucht wird. Das so gesparte Geld könnte dann für andere Zwecke ausgegeben werden. Der Gemeinderat hat das Projekt jetzt auf den Weg gebracht. Die nötigen Planungen werden in Auftrag
