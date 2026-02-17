Tauschtag in Mühlau bietet Einblick in die Vielfalt der Mineralien

Mit geeigneter Technik können Interessierte am 21. Februar winzige Kristalle betrachten, tags darauf gibt es Mineralien und Fossilien zu sehen.
Winzige Kristalle, Mineralien und Fossilien (im Bild ein Amethyst mit Quarz) können am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Februar, in Mühlau bestaunt werden. Der Kulturverein „Linde“ richtet an diesem Wochenende im Landgasthof „Linde“, Untere Hauptstraße 13, den 16. Mittelsächsischen Tauschtag für Mineralien und Fossilien aus. Am Samstag von 14 bis 20 Uhr kommen in Mühlau erstmals Micromount-Sammler zum Austausch zusammen, teilt der Veranstalter mit. „Interessierte können mit bereitgestelltem Material und Technik die winzigen Kristalle betrachten“, kündigt der Vereinsvorsitzende Michael Schönfeld am. Am Sonntag von 10 bis 15 Uhr stellen Sammler ihre Mineralien- und Fossilienfunde zum Tauschen und Kaufen aus, heißt es. (hd)