  • Tausende Pendler betroffen: B 95 zwischen Chemnitz und Erzgebirge bald für Monate dicht

Es ist nicht das erste Mal, dass die B 95 am Harthauer Berg gesperrt wird. Bild: Andreas Truxa/Archiv
Es ist nicht das erste Mal, dass die B 95 am Harthauer Berg gesperrt wird. Bild: Andreas Truxa/Archiv
Chemnitz
Tausende Pendler betroffen: B 95 zwischen Chemnitz und Erzgebirge bald für Monate dicht
Von Michael Müller
Die vielgenutzte Bundesstraße soll im Frühjahr wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Die Umleitung hat es in sich.

Zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge müssen sich Autofahrer in diesem Jahr auf erhebliche Behinderungen einstellen – unter ihnen Tausende Pendler, die dort täglich unterwegs sind. Am Ortsausgang von Chemnitz soll die Bundesstraße 95 über mehrere Monate hinweg erneuert werden. Entsprechende Planungen bestätigte das Chemnitzer Rathaus, das...
