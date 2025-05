Techno, Ostrock und Schlager: Diese Bands kommen nach Burgstädt

Das Planen von Konzerten ist ein Balanceakt für den Kulturverein Burgstädt. Kosten, Wetter und Künstlerwünsche spielen eine große Rolle. Nun sollen plötzlich Regeln aus DDR-Zeiten eingeführt werden.

House im Hain, Ostrock-Party, Musiknacht: Für dieses Jahr plant der Kulturverein wieder eine Reihe von Großveranstaltungen in Burgstädt. Dabei versuchen die zehn Mitstreiter um Vereinschef Volker Uhlich, stets bekannte Größen aus der Musikszene in die Kleinstadt zu locken. „Das ist gar nicht so einfach“, sagt Vize-Chefin Sarah Köllner...