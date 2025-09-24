Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Erste Eindrücke zum diesjährigen Lichtfestival gab es bereits am Dienstagabend zu sehen.
Erste Eindrücke zum diesjährigen Lichtfestival gab es bereits am Dienstagabend zu sehen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Teilnehmer für Studie zu „Light our Vision“ gesucht
Redakteur
Von Christian Mathea
Wissenschaftler aus Aachen wollen Eindrücke der Besucher erforschen.

Das Team des Geographischen Instituts der Universität Aachen sucht Teilnehmer für eine Studie im Rahmen des Lichtkunstfestivals „Light Our Vision“, das noch bis Samstag immer in den Abendstunden stattfindet. Die Teilnehmer sollen gemeinsam mit Forschern über das Festivalgelände laufen und ihre Eindrücke schildern.
