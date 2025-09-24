Teilnehmer für Studie zu „Light our Vision“ gesucht

Wissenschaftler aus Aachen wollen Eindrücke der Besucher erforschen.

Das Team des Geographischen Instituts der Universität Aachen sucht Teilnehmer für eine Studie im Rahmen des Lichtkunstfestivals „Light Our Vision“, das noch bis Samstag immer in den Abendstunden stattfindet. Die Teilnehmer sollen gemeinsam mit Forschern über das Festivalgelände laufen und ihre Eindrücke schildern.