Teilnehmerrekord beim Chemnitzer Firmenlauf erwartet

In gut einer Woche findet der 20. Firmenlauf statt. 4,8 Kilometer müssen zurückgelegt werden. Weil es in diesem Jahr so viele Starter gibt, ist auch eine zusätzliche Startwelle geplant.

Es gibt Tage im Jahr, da ist die Stimmung in Chemnitz so richtig gut. Einer dieser Tage ist der Firmenlauf. Am 3. September geht dieser in die 20. Runde. Und in diesem Jahr wird eine Rekord-Teilnehmerzahl erwartet. 11.000 Teilnehmende aus rund 560 Unternehmen werden nach Ende der Meldefrist dabei sein, sagt Conrad Kebelmann von „Die... Es gibt Tage im Jahr, da ist die Stimmung in Chemnitz so richtig gut. Einer dieser Tage ist der Firmenlauf. Am 3. September geht dieser in die 20. Runde. Und in diesem Jahr wird eine Rekord-Teilnehmerzahl erwartet. 11.000 Teilnehmende aus rund 560 Unternehmen werden nach Ende der Meldefrist dabei sein, sagt Conrad Kebelmann von „Die...