  • Tierisches Abenteuerstück erlebt Uraufführung im Chemnitzer Fritz-Theater

Bild: Fritz-Theater
Bild: Fritz-Theater
Chemnitz
Tierisches Abenteuerstück erlebt Uraufführung im Chemnitzer Fritz-Theater
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In „Gut gebrüllt, Löwe!“ von Isabelle Weh wirken mehr als 25 Darstellerinnen, Darsteller und einige Überraschungskünstlerinnen und -künstler mit.

Chemnitz.

Das Chemnitzer Fritz-Theater feiert am Samstag, 6. September, um 16 Uhr Premiere mit der Uraufführung des Stücks „Gut gebrüllt, Löwe!“ von Schauspielerin Isabelle Weh, die gemeinsam mit ihrem Partner Hardy Hoosman das Theater leitet. Das turbulente Stück, in dem laut Ankündigung mehr als 25 Darstellerinnen, Darsteller und einige Überraschungskünstlerinnen und -künstler mitwirken, soll ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie bieten. Die Geschichte: Jahrelang dreht Leon der Löwe (Hardy Hoosman) für seine Zoochefin (Lena Frankowiak/Teresa Schelske) langweilige Tierdokus - doch jetzt ist Schluss damit. Zusammen mit dem quirligen Eichhörnchen Petzi (Alica Weirauch) und dem fröhlichen Vogel Quitschi (Kristin Scholz) bricht er auf ins größte Abenteuer seines Lebens. (mib)

Tickets für 20 Euro (inklusive Premierensekt), ermäßigt 12 Euro unter: www.fritz-theater.de/de/spielplan/Foto: Fritz-Theater

