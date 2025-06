Tödlicher Unfall auf A 4: Wie ein 19-Jähriger aus Limbach versucht hat, Leben zu retten

Bei dem tragischen Unfall am 28. Mai stirbt ein 57-Jähriger. Timon Härtig, Sohn des OB von Limbach-Oberfrohna, ist zufällig am Unfallort. Instinktiv hilft er. Als Held sieht er sich aber nicht.

Über acht Stunden war die A 4 am 28. Mai zwischen Meerane und Schmölln gesperrt. Ein 57-Jähriger verlor an diesem Tag in seinem Mercedes-Transporter sein Leben. Kurz zuvor stand er selbst noch wegen eines anderen Unfalls in dem Stau. Dann kommt es zu dem Auffahrunfall. Ein Sattelzug kracht von hinten auf den Transporter des Mannes. Dieser wird...