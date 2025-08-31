Tödlicher Unfall mit Simson: 17-jähriger stirbt nahe der B 174 in Chemnitz

Der junge Mann ist mit seinem Moped auf ein parkendes Auto aufgefahren. Jede Hilfe kam zu spät. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Kleine, oft enge Straßen, Eigenheime, Vorortidylle: Der Chemnitzer Stadtteil Adelsberg gehört zu den eher ruhigen und vornehmeren Gegenden der Stadt. Doch in der Nacht zu Sonntag spielten sich dort dramatische Szenen ab.