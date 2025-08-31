Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tödlicher Unfall mit Simson: 17-jähriger stirbt nahe der B 174 in Chemnitz

Spuren an der Unfallstelle am Morgen danach.
Spuren an der Unfallstelle am Morgen danach. Bild: Harry Haertel
Spuren an der Unfallstelle am Morgen danach.
Spuren an der Unfallstelle am Morgen danach. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Tödlicher Unfall mit Simson: 17-jähriger stirbt nahe der B 174 in Chemnitz
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der junge Mann ist mit seinem Moped auf ein parkendes Auto aufgefahren. Jede Hilfe kam zu spät. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Kleine, oft enge Straßen, Eigenheime, Vorortidylle: Der Chemnitzer Stadtteil Adelsberg gehört zu den eher ruhigen und vornehmeren Gegenden der Stadt. Doch in der Nacht zu Sonntag spielten sich dort dramatische Szenen ab.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
15:37 Uhr
3 min.
Kein Investor in Sicht: Über 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger entlassen
Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal.
Im Insolvenzverfahren des Solarherstellers gibt es keine Fortschritte. In Hohenstein-Ernstthal und auch in Sachsen-Anhalt wurde jetzt der Betrieb eingestellt.
Oliver Hach
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
11.08.2025
2 min.
Stinke-Attacke in Chemnitz: Offenbar gezielter Anschlag auf Auto
Feuerwehr und Polizei dichteten das Fahrzeug provisorisch ab.
Übler Geruch wehte am Montagmorgen durch ein Wohngebiet im Stadtteil Kappel. Die Quelle: ein Fahrzeug am Straßenrand.
Michael Müller
11.08.2025
1 min.
Chemnitz: Vor einem Wohnhaus abgestellte Simson gestohlen
Die Polizei ermittelt im Fall einer geklauten Simson.
Das Moped ist verschwunden. Aufgefallen war die Tat in den frühen Morgenstunden.
Denise Märkisch
Mehr Artikel