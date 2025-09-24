Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tötungsdelikt in Chemnitz: Frau stirbt nach schweren Verletzungen im Krankenhaus

In diesem Block an der Theaterstraße, nahe Getreidemarkt, ist eine Frau schwer verletzt worden.
In diesem Block an der Theaterstraße, nahe Getreidemarkt, ist eine Frau schwer verletzt worden. Bild: Jan Haertel
In diesem Block an der Theaterstraße, nahe Getreidemarkt, ist eine Frau schwer verletzt worden.
In diesem Block an der Theaterstraße, nahe Getreidemarkt, ist eine Frau schwer verletzt worden. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Tötungsdelikt in Chemnitz: Frau stirbt nach schweren Verletzungen im Krankenhaus
Von Jana Peters
Am Mittwochmorgen hat ein Zeuge den Notruf gewählt, weil eine Frau in einem Mehrfamilienhaus schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt gegen den Ehemann.

Am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr sind Polizei und Rettungswagen zu einer Wohnung an der Theaterstraße gerufen worden. Es handelte sich um einen innerfamiliären Konflikt, so die erste Information. Die Polizei fand eine 38 Jahre alte, schwer verletzte Frau. Wie die Polizei mitteilt, hat ihr Ehemann (38) ihr mutmaßlich diese Verletzungen...
