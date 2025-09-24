Tötungsdelikt in Chemnitz: Frau stirbt nach schweren Verletzungen im Krankenhaus

Chemnitz
Am Mittwochmorgen hat ein Zeuge den Notruf gewählt, weil eine Frau in einem Mehrfamilienhaus schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt gegen den Ehemann.
Am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr sind Polizei und Rettungswagen zu einer Wohnung an der Theaterstraße gerufen worden. Es handelte sich um einen innerfamiliären Konflikt, so die erste Information. Die Polizei fand eine 38 Jahre alte, schwer verletzte Frau. Wie die Polizei mitteilt, hat ihr Ehemann (38) ihr mutmaßlich diese Verletzungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.