Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Toiletten-Ärger in Chemnitzer Bürgerservicestelle

In der Bürgerservicestelle Morgenleite gibt es ein WC, das ist aber geschlossen.
In der Bürgerservicestelle Morgenleite gibt es ein WC, das ist aber geschlossen. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn/Archiv
In der Bürgerservicestelle Morgenleite gibt es ein WC, das ist aber geschlossen.
In der Bürgerservicestelle Morgenleite gibt es ein WC, das ist aber geschlossen. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn/Archiv
Chemnitz
Toiletten-Ärger in Chemnitzer Bürgerservicestelle
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Außenstelle des Rathauses fehlt derzeit ein Klo für Kunden. „Inakzeptabel“ sei das, beklagt sich eine Besucherin. Es gibt aber eine Notlösung.

Auch Behördengänge können mal länger dauern. Schwierig wird es dann, wenn die Blase drückt und keine öffentliche Toilette in der Nähe ist. So sei die Situation derzeit in der Bürgerservicestelle Morgenleite, schreibt eine Besucherin dieser Rathaus-Außenstelle der „Freien Presse“. „Gerade ältere Menschen mit gesundheitlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
22.08.2025
3 min.
Nach zweieinhalb Wochen WC-Notstand: Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof sind wieder offen
Nun wieder zugänglich: WC im Zwickauer Hauptbahnhof.
Noch vor Tagen war unklar, wie lange die beiden WCs geschlossen bleiben würden. Nun aber meldet die Deutsche Bahn: Die WC-Anlage ist repariert.
Jan-Dirk Franke
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
18.08.2025
4 min.
Toiletten am Zwickauer Hauptbahnhof defekt - Bahn rät: Nutzen Sie doch einfach Klos in wartenden Zügen
Bäckereimitarbeiterin Anke Keller vor einer der beiden öffentlichen Toiletten, die seit Anfang August zu sind.
Seit Wochen sind die öffentlichen Toiletten im Bahnhof geschlossen – zum Ärger von Reisenden und Verkaufspersonal. Die Deutsche Bahn hat keine schnelle Lösung, aber eine seltsam anmutende Empfehlung.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel