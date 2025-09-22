Toiletten-Ärger in Chemnitzer Bürgerservicestelle

Chemnitz
In einer Außenstelle des Rathauses fehlt derzeit ein Klo für Kunden. „Inakzeptabel“ sei das, beklagt sich eine Besucherin. Es gibt aber eine Notlösung.
Auch Behördengänge können mal länger dauern. Schwierig wird es dann, wenn die Blase drückt und keine öffentliche Toilette in der Nähe ist. So sei die Situation derzeit in der Bürgerservicestelle Morgenleite, schreibt eine Besucherin dieser Rathaus-Außenstelle der „Freien Presse“. „Gerade ältere Menschen mit gesundheitlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.