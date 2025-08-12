Transporter fährt auf Schilderwagen: Zeitweise Vollsperrung auf der A 4 bei Chemnitz

Wegen des Unfalls konnte die Fahrspur in Richtung Frankfurt für eineinhalb Stunden nicht genutzt werden. Mittlerweile ist sie aber wieder frei.

Am Kreuz Chemnitz hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 9.45 Uhr ein Transporter auf einen vermutlich stehenden Schilderwagen auf. Der Transporter wurde dabei stark beschädigt. Zum Zustand des Fahrers und möglicherweise weiteren Verletzten lagen noch keine Informationen vor. Neben der... Am Kreuz Chemnitz hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 9.45 Uhr ein Transporter auf einen vermutlich stehenden Schilderwagen auf. Der Transporter wurde dabei stark beschädigt. Zum Zustand des Fahrers und möglicherweise weiteren Verletzten lagen noch keine Informationen vor. Neben der...