ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  Transporter kollidiert mit Schilderwagen: A 4 bei Chemnitz zeitweise gesperrt

Der Transporter fuhr auf einen Schilderwagen auf, der auf der linken Fahrspur stand.
Der Transporter fuhr auf einen Schilderwagen auf, der auf der linken Fahrspur stand. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Transporter kollidiert mit Schilderwagen: A 4 bei Chemnitz zeitweise gesperrt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Bei dem Unfall am Donnerstagabend wurde der Fahrer des Transporters verletzt.

Autofahrer, die am Donnerstagabend auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs waren, mussten Geduld mitbringen. In Höhe der Abfahrt Chemnitz-Mitte kollidierte gegen halb neun ein Transporter mit einem auf der linken Fahrspur stehenden Schilderwagen, der eine Baustelle absicherte. Der Transporterfahrer (75) wurde nach Angaben der Polizei verletzt...
