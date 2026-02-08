MENÜ
  • Transporter kommt in Lichtenau von Fahrbahn ab

Am Sonntagmorgen ist ein Transporter von der Sachsenstraße abgekommen.
Am Sonntagmorgen ist ein Transporter von der Sachsenstraße abgekommen. Bild: Harry Härtel
Am Sonntagmorgen ist ein Transporter von der Sachsenstraße abgekommen.
Am Sonntagmorgen ist ein Transporter von der Sachsenstraße abgekommen. Bild: Harry Härtel
Chemnitz Umland
Transporter kommt in Lichtenau von Fahrbahn ab
Von Uwe Rechtenbach
Die Feuerwehr musste am 8. Februar in die Nähe der Autobahnanschlussstelle der A 4 in Lichtenau zum Einsatz anrücken.

Die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst sowie die Polizei mussten am 8. Februar in den Morgenstunden zu einem Einsatz an die Sachsenstraße ausrücken. Die Strecke der Staatsstraße 200 in Lichtenau war laut Polizei gegen 8.30 Uhr von einem Mercedes-Transporter befahren worden. Etwa 200 Meter von der Autobahnanschlussstelle der A4 entfernt, kam...
