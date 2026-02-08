Transporter kommt in Lichtenau von Fahrbahn ab

Die Feuerwehr musste am 8. Februar in die Nähe der Autobahnanschlussstelle der A 4 in Lichtenau zum Einsatz anrücken.

Die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst sowie die Polizei mussten am 8. Februar in den Morgenstunden zu einem Einsatz an die Sachsenstraße ausrücken. Die Strecke der Staatsstraße 200 in Lichtenau war laut Polizei gegen 8.30 Uhr von einem Mercedes-Transporter befahren worden. Etwa 200 Meter von der Autobahnanschlussstelle der A4 entfernt, kam...