Trauer in Chemnitz: Ex-Geschäftsführer der "Freien Presse" gestorben

Johannes Schulze hat das Haus 16 Jahre lang geführt. In der Chemnitzer Region engagierte er sich für Wirtschaft und Kultur. Nun erlag er einer schweren Krankheit.

Chemnitz. Der langjährige Geschäftsführer der "Freien Presse", Johannes Schulze, ist tot. Er starb in der Nacht zum Samstag in Chemnitz. Schulze hatte über 16 Jahre die Geschäfte der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG verantwortet. In dem Verlag erscheinen sowohl die Angebote der "Freien Presse" als auch des Anzeigenblatts "Blick". Schulze war darüber hinaus in mehreren Wirtschaftsverbänden, unter anderem dem Industrieverein Sachsen, sowie über viele Jahre als Vorsitzender des Theaterfördervereins der Stadt aktiv. Er litt seit langem an einer schweren Krankheit. Schulze wurde 78 Jahre alt.

Verleger Dr. Thomas Schaub sagte zum Tod von Johannes Schulze: "Johannes Schulze war für mich ein vertrauenswürdiger und enger Wegbegleiter, ein überaus erfolgreicher Geschäftsführer und ein von Herzen engagierter Vertreter unseres Unternehmens in der Region. Für viele war er schlicht das Gesicht der 'Freien Presse'. Er wusste, dass ein Medienunternehmen wie unseres nur in einer lebenswerten und wirtschaftlich starken Region gedeihen kann." Deshalb habe er sich sowohl für den Wirtschaftsstandort als auch die Kulturlandschaft eingesetzt. "Wir bedauern den Verlust eines überaus geschätzten Kollegen, der für die Freie Presse und die gesamte Chemnitzer Verlag- und Druck GmbH & Co. KG ein großer Gewinn war," sagte Schaub. "Unsere Gedanken sind mit der Familie, seiner Partnerin Helga Jahn und den vielen engen Freunden in und um Chemnitz."

Der heutige Geschäftsführer des Hauses, Dr. Michael Tillian, bekundete ebenfalls sein tiefes Beileid. Johannes Schulzes Entscheidung für die Freie Presse und für ein Leben in Chemnitz sei für beide und viele mehr ein großer Gewinn gewesen. Er habe die Mediengruppe als Geschäftsführer 16 Jahre lang geprägt und entwickelt. Tillian sagte: "Mein Mitgefühl gehört seiner Familie und Helga Jahn, die ihn viele Jahre begleitet hat und ihm auch während seiner schweren Krankheit zur Seite stand. Johannes Schulze wird uns fehlen und wir werden ihn nicht vergessen."

Johannes Schulze stammte aus Baden-Württemberg und war 1994 nach Chemnitz gekommen. Die ersten 20 Jahre seines Berufslebens war er für den Burda-Verlag tätig. Die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der Medien Union in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). (kle)