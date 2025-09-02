Trauer in Limbach-Oberfrohna: Ehemaliger Stadtrat und Unternehmer gestorben

Oberbürgermeister Gerd Härtig startete am Montagabend mit einer Schweigeminute in die Stadtratssitzung. Zwei Tage zuvor war ein ehemaliges Mitglied des Gremiums gestorben.

In Limbach-Oberfrohna wird um einen stadtbekannten Unternehmer und Lokalpolitiker getrauert. Hilmar Steinert ist am Samstag, den 30. August 2025, verstorben. Das teilte Oberbürgermeister Gerd Härtig zu Beginn der Stadtratssitzung am Montagabend im Hippodrom mit und forderte zu einer Schweigeminute auf. Hilmar Steinert saß von 2015 bis 2019 für...