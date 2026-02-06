MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Trichtersaufen und Flirty Games: Brauclub Chemnitz hält an umstrittener P16-Party fest

Bis Donnerstag warb der Brauclub noch mit altem Ankündigungstext.
Bis Donnerstag warb der Brauclub noch mit altem Ankündigungstext. Bild: Screenshot Freie Presse/brauclub.de
Bis Donnerstag warb der Brauclub noch mit altem Ankündigungstext.
Bis Donnerstag warb der Brauclub noch mit altem Ankündigungstext. Bild: Screenshot Freie Presse/brauclub.de
Update
Chemnitz
Trichtersaufen und Flirty Games: Brauclub Chemnitz hält an umstrittener P16-Party fest
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Brauclub will eigentlich am Awareness-Konzept arbeiten. Gleichzeitig findet dort eine Party ab 16 Jahren statt, die Jugendschutzexperten auf den Plan ruft.

Aus der Klubszene der Stadt und dem Kinder- und Jugendschutz regt sich Widerstand gegen eine Party des Brauclubs. Die Veranstaltung findet am heutigen Freitag ab 23 Uhr statt und ist ab 16 Jahren ausgelegt. Sie soll sich an US-amerikanischen Filmen wie Project X orientieren. Dort feiern Teenager eskalierende Partys, es wird derb und auch mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 06.02.2026 | 11:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
13.01.2026
4 min.
Techno, Rap und 90er: Neuer Chef will Chemnitzer Brauclub modernisieren
Kevin Morris ist seit dem Jahreswechsel der neue Chef im Chemnitzer Brauclub.
Der ehemalige Betreiber von „Moe’s Bar“ ist zurück. Der Brauclub soll mit ihm als Chef zum Mittelpunkt der Chemnitzer Nacht werden. Dabei will er auf Unterhaltung setzen und harte Regeln einführen.
Elisa Leimert
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
23.12.2025
2 min.
Feiern, dass der Weihnachtsmann da war: Was in Chemnitzer Clubs abgeht
In Chemnitzer Clubs kann man auch zu Heiligabend feiern.
Atomino, Transit, Brauclub, Pentagon und Co.: In diesen Clubs in Chemnitz gibt es Feiern um die Weihnachtsfeiertage.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel