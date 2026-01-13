Techno, Rap und 90er: Neuer Chef will Chemnitzer Brauclub modernisieren

Der ehemalige Betreiber von „Moe’s Bar“ ist zurück. Der Brauclub soll mit ihm als Chef zum Mittelpunkt der Chemnitzer Nacht werden. Dabei will er auf Unterhaltung setzen und harte Regeln einführen.

Mittagszeit im Chemnitzer Turm-Brauhaus: An rustikalen Holztischen sitzen ältere Gäste. Kellner servieren deftiges Essen. Der Marktplatz vor den Fenstern ist nahezu leer. Eine Etage tiefer im Brauclub gibt es kein Tageslicht, dafür bunte Neonlichter und Zigarettengeruch. Das ist das Reich von Kevin Morris. Der ehemalige Betreiber von „Moe‘s... Mittagszeit im Chemnitzer Turm-Brauhaus: An rustikalen Holztischen sitzen ältere Gäste. Kellner servieren deftiges Essen. Der Marktplatz vor den Fenstern ist nahezu leer. Eine Etage tiefer im Brauclub gibt es kein Tageslicht, dafür bunte Neonlichter und Zigarettengeruch. Das ist das Reich von Kevin Morris. Der ehemalige Betreiber von „Moe‘s...