MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Techno, Rap und 90er: Neuer Chef will Chemnitzer Brauclub modernisieren

Kevin Morris ist seit dem Jahreswechsel der neue Chef im Chemnitzer Brauclub.
Kevin Morris ist seit dem Jahreswechsel der neue Chef im Chemnitzer Brauclub. Bild: Toni Söll
Viet Bui Duc ist der engste Mitarbeiter von Kevin Morris im Brauclub. Hier bereitet er die Bar vor.
Viet Bui Duc ist der engste Mitarbeiter von Kevin Morris im Brauclub. Hier bereitet er die Bar vor. Bild: Toni Söll
Kevin Morris (links) und Brauhaus-Chef André Donath kennen sich inzwischen seit 15 Jahren. Gemeinsam planen sie die Modernisierung des Brauclubs.
Kevin Morris (links) und Brauhaus-Chef André Donath kennen sich inzwischen seit 15 Jahren. Gemeinsam planen sie die Modernisierung des Brauclubs. Bild: Toni Söll
Kevin Morris ist seit dem Jahreswechsel der neue Chef im Chemnitzer Brauclub.
Kevin Morris ist seit dem Jahreswechsel der neue Chef im Chemnitzer Brauclub. Bild: Toni Söll
Viet Bui Duc ist der engste Mitarbeiter von Kevin Morris im Brauclub. Hier bereitet er die Bar vor.
Viet Bui Duc ist der engste Mitarbeiter von Kevin Morris im Brauclub. Hier bereitet er die Bar vor. Bild: Toni Söll
Kevin Morris (links) und Brauhaus-Chef André Donath kennen sich inzwischen seit 15 Jahren. Gemeinsam planen sie die Modernisierung des Brauclubs.
Kevin Morris (links) und Brauhaus-Chef André Donath kennen sich inzwischen seit 15 Jahren. Gemeinsam planen sie die Modernisierung des Brauclubs. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Techno, Rap und 90er: Neuer Chef will Chemnitzer Brauclub modernisieren
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der ehemalige Betreiber von „Moe’s Bar“ ist zurück. Der Brauclub soll mit ihm als Chef zum Mittelpunkt der Chemnitzer Nacht werden. Dabei will er auf Unterhaltung setzen und harte Regeln einführen.

Mittagszeit im Chemnitzer Turm-Brauhaus: An rustikalen Holztischen sitzen ältere Gäste. Kellner servieren deftiges Essen. Der Marktplatz vor den Fenstern ist nahezu leer. Eine Etage tiefer im Brauclub gibt es kein Tageslicht, dafür bunte Neonlichter und Zigarettengeruch. Das ist das Reich von Kevin Morris. Der ehemalige Betreiber von „Moe‘s...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
29.12.2025
4 min.
Die Chemnitzer Gastronomen, das Kulturhauptstadtjahr und die Steuersenkung
Die Chemnitzer Gastronomen Gernot Roßner (links), André Gruhle (oben) und André Donath (unten) ziehen eine positive Bilanz für das Kulturhauptstadtjahr.
Im Kulturhauptstadtjahr zählte Chemnitz deutlich mehr Touristen als sonst. Zahlte sich das auch in den Kneipen aus? Und senken die Restaurantbetreiber nun die Preise, weil sie weniger Steuer bezahlen müssen?
Benjamin Lummer
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
23.12.2025
2 min.
Feiern, dass der Weihnachtsmann da war: Was in Chemnitzer Clubs abgeht
In Chemnitzer Clubs kann man auch zu Heiligabend feiern.
Atomino, Transit, Brauclub, Pentagon und Co.: In diesen Clubs in Chemnitz gibt es Feiern um die Weihnachtsfeiertage.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel