Trotz Starkregen und Zusatzarbeiten: Wichtige Straße in Niederfrohna öffnet eher als geplant

Zwei Monate Bauzeit und 470.000 Euro Investition: Die Wetzelstraße ist bis zur Einmündung Untere Hauptstraße umfassend saniert worden. Dabei gab es manche Überraschungen.

Sie gilt als Nadelöhr in Niederfrohna: die Wetzelstraße/Einmündung Untere Hauptstraße. Zwei Monate lang war die K 7311 wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Abschnitt wies massive Schäden wie Frostaufbrüche, starke Unebenheiten, mangelhafte Entwässerung und unbefestigte Fahrbahnränder auf. Die Sanierung war längst überfällig. Der Landkreis...