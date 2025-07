Trunkenheitsfahrt führt zu langer Ölspur in Wittgensdorf

Nachdem der merklich betrunkene Mann einen Unfall versursacht hatte, wollte er weiterfahren. Das hinterließ Spuren.

Chemnitz.

Ein 23-Jähriger hat mit seinem Volkswagen in der Nacht zu Sonntag eine mehrere hundert Meter lange Ölspur in Wittgensdorf verursacht. Sie musste von einer Fachfirma beseitigt werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 0.45 Uhr an der Burgstädter Straße zwischen Köthensdorf und Wittgensdorf mit einem Verkehrsschild kollidiert. Danach fuhr er vom Feld wieder auf die Fahrbahn, wobei der Unterboden des VW Schaden genommen haben muss und Öl auslief. Der Wagen musste abgeschleppt werden, der 23-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro, 8000 Euro davon am VW. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten mit dem 23-Jährigen einen Atemalkoholtest durch – Ergebnis 2,26 Promille. (cma)