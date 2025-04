TV-Crew im Amerika-Tierpark: Tierparkleiter Patrick Prüß verrät, wie die Darsteller auf die Nasenbär-Fütterung reagierten

Der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna ist erstmals Drehort der TV-Serie „Elefant, Tiger und Kids“. In ihr können Jugendliche in ihren Traumberuf Tierpfleger schnuppern. Was der Park sich davon erhofft.

Der Amerika-Tierpark steht zum ersten Mal im Rampenlicht einer TV-Serie. In „Elefant, Tiger und Kids“ absolvieren sechs Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ein Praktikum in Zoos und Tierparks. Ihr Traum: Tierpfleger werden. In der dritten Staffel wird neben dem Leipziger Zoo, bekannt aus „Elefant, Tiger und Co“, auch in Erfurt und... Der Amerika-Tierpark steht zum ersten Mal im Rampenlicht einer TV-Serie. In „Elefant, Tiger und Kids“ absolvieren sechs Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ein Praktikum in Zoos und Tierparks. Ihr Traum: Tierpfleger werden. In der dritten Staffel wird neben dem Leipziger Zoo, bekannt aus „Elefant, Tiger und Co“, auch in Erfurt und...