Über 100 Sorten: Mit Mini-Bierhumpen über den Chemnitzer Brauereimarkt

Vom 16. bis 20. Juli sollen die Innere Klosterstraße und der Jakobikirchplatz erneut zum Bierparadies werden. Dazu gibt es Livemusik auf sechs Bühnen.

Was hatten sie sich da nur ausgedacht? Am Abend vor dem ersten Brauereimarkt auf der Inneren Klosterstraße im Jahr 2017 hatte Rathauspassagen-Manager Sven Hertwig Bauchschmerzen. Viele Leute und viel Bier. Konnte das gut gehen? Es ging. Heute findet der Brauereimarkt jeden Sommer statt, in diesem Jahr vom 16. bis 20. Juli. „Noch nie gab es...